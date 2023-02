Energiekosten: Tirols NEOS und Liste Fritz fordern Taten

Nachdem die Tiroler Arbeiterkammer (AK) am Montag ein Rechtsgutachten zu den Strompreiserhöhungen von Tiroler und Salzburger Energieversorgern vorgelegt hat, sehen die Tiroler NEOS und Liste Fritz die Politik gefragt. NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer forderte einen öffentlichen Preisgipfel, Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint will eine Absage der angekündigten Tiwag-Strompreissteigerung ab Juni. Das Gutachten beurteilte diese nämlich als rechtswidrig.

Die Verantwortlichen müssen ihre Preisgestaltung öffentlich erklären, forderte Oberhofer. Sie "müssen sich der Öffentlichkeit stellen und transparent Auskunft über ihre Entscheidungen geben, handelt es sich doch bei den Energieversorgern, egal ob beispielsweise Tiwag, Stadtwerke Kufstein oder Hall AG immer um Unternehmen im Besitz der öffentlichen Hand", sagte Oberhofer, der in dem Gutachten einen "Auftrag an die Politik zum Handeln" sah. Er schlug vor, dass in den kommenden Tagen im Landtagssitzungssaal eine öffentliche Veranstaltung dazu stattfinden solle.