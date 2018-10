Energieförderung lukrieren

Die Energieförderungsrichtlinie 2018/2019 unterstützt verschiedene Maßnahmen im Neubau und bei der Sanierung. Damit soll das Ziel der Energieautonomie bis zum Jahr 2050 mit verstärktem Einsatz erneuerbarer Energieträger erreicht werden.

Das Land Vorarlberg fördert im Rahmen der Richtlinie die Anschaffung von thermischen Solaranlagen, Holzheizungen, Wärmepumpen und Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (WRG) in Wohngebäuden, wenn die Anlagen als Zentralheizung in Gebäuden eingebaut werden. Die Förderung ist unabhängig vom Einkommen und von der Größe des Objektes. Die förderbaren Maßnahmen dürfen ausschließlich der privaten Nutzung dienen und die betroffenen Wohnhäuser und Wohnungen müssen als Hauptwohnsitz ganzjährig bewohnt sein.

Ob Wärme von der Sonne, aus der Luft oder der Erde, aus Biomasse sowie die Installation einer kontrollierten Be- und Entlüftung: Die Förderungen betragen in den verschiedenen Kategorien unter Einhaltung der jeweiligen Förderkriterien 25 Prozent in der Basisförderstufe, 30 Prozent in der Bonusstufe 1 und 35 Prozent in der Bonusstufe 2 – jeweils bezogen auf die Anschaffungskosten – und sind mit den in den Förderkriterien festgehaltenen Beträgen begrenzt.