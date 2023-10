Energieeinsparung in Hohenems: Kindergärten und Schulen zeigten sich als Energiesparmeister!

In einer gemeinsamen Initiative zur Förderung des Umweltschutzes und der Energieeffizienz haben die Hohenemser Kindergärten, Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen an einer neunmonatigen Energiemeisterschaft teilgenommen.

Sie erstreckte sich über das Schuljahr 2022/23, beginnend im November 2022 und endete mit den Schulferien im Juli 2023. Ziel war, den Energieverbrauch in den Bereichen Strom, Wärme und Wasser um jeweils elf Prozent zu senken. Teilnehmende Kindergärten und Schulen konnten den Fortschritt monatlich verfolgen, wobei die Einsparungen in Prozent des Jahresverbrauchs ausgedrückt wurden. Diese Messgröße ermöglichte einen fairen Vergleich unabhängig von Gebäudegröße und -typ.

„Es ist großartig zu sehen, wie unsere Schulen, Kindergärten und Betreuungseinrichtungen sich gemeinsam für die Energieeffizienz einsetzen. Diese Energiemeisterschaft ist ein bemerkenswertes Zeichen und zeigt, wie ein gemeinsames Ziel zu positiven Ergebnissen führen kann. Ich bin stolz auf alle Beteiligten und hoffe, dass wir diesen Geist der Energieeinsparung in unserer Stadt weitertragen können – anhand der inspirierenden Vorbildwirkung unserer Kinder. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und an alle Teilnehmer für ihr Engagement und ihre Bemühungen, Energie zu sparen und die Umwelt zu schützen“, so Bürgermeister Dieter Egger.