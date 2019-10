Energiebedarf des Verkehrs wuchs laut VCÖ am stärksten

In den letzten knapp drei Jahrzehnten hat sich der Energiebedarf des Verkehrs in Österreich fast verdoppelt und ist am stärksten von allen Sektoren gewachsen. Industrie und Haushalte, die 1990 noch mehr Energie verschlangen als der Verkehr, wurden so überholt. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) fordert daher eine Drosselung des Energieverbrauch im Verkehr und eine raschere Umstellung auf E-Autos.

Der Verkehr hat seinen Energiebedarf von 1990 bis 2018 um 92 Prozent von 209 auf 401 Petajoule (PJ) gesteigert, die Industrie nur um 53 Prozent von 214 auf 326 PJ und die Privathaushalte um elf Prozent von 244 auf 271 PJ, erklärte der VCÖ am Donnerstag zur Veröffentlichung seiner neuen Publikation "Energiewende im Verkehr". Im Dienstleistungssektor wuchs der Bedarf um 37 Prozent von 73 auf 102 PJ. Nur in der Landwirtschaft gab es einen Rückgang - um neun Prozent von 24 auf 22 PJ. In Summe legte in der Zeit der Energiebedarf in Österreich um 47 Prozent von 763 auf 1.122 PJ zu, heißt es unter Berufung auf Daten der Statistik Austria.

Somit sei für 85 Prozent der Zunahme des Energieverbrauchs der Kfz-Verkehr verantwortlich - durch mehr Verkehr wegen der Zersiedelung, sinkende Pkw-Besetzungsgrade, den auf hohem Niveau stagnierenden realen Spritverbrauch und eine Infrastrukturpolitik, die Straßen ausbaue, während das Schienennetz schrumpfe, kritisiert der VCÖ. Im Gütertransport treibe der wachsende Lkw-Verkehr den Energiebedarf, und die im EU-Vergleich niedrige Mineralölsteuer (MÖSt) lade Transit-Lkw zum Tanken bei uns ein.

Um die Klimaziele erreichen zu können, müsste der Energiebedarf des Verkehrs deutlich gesenkt und die Umstellung der Autoflotte von Verbrennungs- auf E-Motoren beschleunigt werden. Der Energieverbrauch von Elektroautos, die mit einem österreichischen Strom-Mix fahren, sei - samt Fahrzeug- und Batterieherstellung - um 38 Prozent geringer als bei Diesel-Pkw, so der VCÖ. Doch heuer sei allein in den ersten neun Monaten der Bestand an Diesel- und Benzin-Pkw in Österreich um weitere 39.653 gestiegen, während die Zahl an Elektro-Pkw um 7.057 auf insgesamt erst 27.888 angestiegen sei.