Energie- und Wasserversorger beruhigen: Sind gut vorbereitet

Die für Jänner prognostizierte Omikron-Welle hat heute die Energie- und Wasserversorger auf den Plan gerufen. "In vielen Unternehmen sind die Krisenstäbe bereits seit dem Beginn der Pandemie im Einsatz und mittlerweile sehr gut eingespielt. Sie bewerten die Situation laufend", erklärte Barbara Schmidt, Generalsekretärin der Interessensvertretung Oesterreichs Energie. Man nehme die Entwicklung ernst, sei aber auch für dieses Szenario "gut gerüstet".

"Im Bereich Prävention hat die E-Wirtschaft in den vergangenen Monaten ihre Hausaufgaben gemacht - Impfraten von 80 oder 90 Prozent sind bei unseren Unternehmen keine Seltenheit", so Schmidt heute in einer Aussendung. Die Energiehersteller setzten auf Teamtrennung, kontaktlose Übergaben und die Schaffung von Personalreserven. Eine weitere Möglichkeit sei die Abschottung von Bereitschaftsdiensten, etwa durch physische Trennung von Betriebsmannschaft und Instandhaltungsteams. Wo möglich, würden außerdem Reservestandorte für die Fernsteuerung von Anlagen eingerichtet.