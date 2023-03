Energie- und Antiteuerungshilfen drücken auf Staatshaushalt

Im Jahr 2022 betrug Österreichs öffentliches Defizit 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bzw. 14,3 Mrd. Euro (nach 23,5 Mrd. Euro im Jahr 2021) - allein auf Energie- und Antiteuerungsausgaben entfielen davon 9,9 Mrd. Euro. Wie es in einer Pressekonferenz der Statistik Austria am Freitag weiter hieß, erhöhte sich der öffentliche Schuldenstand 2022 um 16,4 Mrd. Euro auf 350,8 Mrd. zu Jahresende. Trotzdem fiel die Schuldenquote.

Das Verhältnis der Staatsschulden zur Wirtschaftsleistung ging nämlich durch einen noch stärkeren Anstieg des BIP von 82,3 Prozent Ende 2021 auf 78,4 Prozent Ende 2022 zurück und näherte sich so ein Stück weit der Maastricht-Grenze von 60,0 Prozent an, führte Generaldirektor Tobias Thomas aus. Auch unter dem EU-Schnitt von 86,0 Prozent liegt Österreich damit. Einnahmen von 221,7 Mrd. Euro (plus 8,6 Prozent) standen Rekordausgaben von 236,0 Mrd. Euro (plus 3,7 Prozent) gegenüber, und das trotz starkem Rückgang der staatlichen Subventionen durch die auslaufenden Corona-Maßnahmen (von 19,1 auf 7,7 Mrd. Euro 2022).