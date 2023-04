Energie Steiermark und Energie Graz senken Strompreis

Die Energie Steiermark und auch die Energie Graz senken mit 1. Juli den Strompreis um rund 20 Prozent. Die jährliche Gesamtersparnis für Haushaltskunden betrage damit abhängig vom jeweiligen Heizsystem bis zu 600 Euro pro Jahr, hieß es am Montag in einer Aussendung des steirischen Landesenergieversorgers. Die Tarife für Landwirte und Gewerbekunden werden ebenfalls reduziert. Bereits Mitte März war eine Senkung des Gaspreises um 34 Prozent angekündigt worden.

Mit der Senkung des Preises wurden am Montag auch die Bilanzzahlen der Energie Steiermark veröffentlicht: Der Umsatz des Unternehmens ist von 1,8 Mrd. Euro (2021) auf 2,6 Mrd. Euro angestiegen. Das Operative Ergebnis (EBIT) wuchs von 30,6 Mio. Euro auf 103,2 Mio. Euro. Dafür flossen 2022 rund 217 Mio. Euro in neue Erzeugungs-Anlagen für erneuerbare Energie und in den Ausbau der Netze, hieß es in der Aussendung der Energie Steiermark. Die Bilanzsumme stieg von 4,7 auf 5,4 Mrd. Euro. Die Dividende für das Geschäftsjahr 2022 liegt bei 55 Mio. Euro (2021: 48 Mio. Euro) und geht erstmals zur Gänze an den neuen Allein-Eigentümer Land Steiermark.