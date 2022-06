Energie Steiermark erhöht Gaspreis um 58 Prozent

Die Energie Steiermark AG wird wegen der stark gestiegen Kosten für Gas die Preise für ihre Kunden mit Anfang September erhöhen, und zwar um 58 Prozent. Die Teuerung wird auch Auswirkung auf den Preis für Fernwärme haben, hier sei von einer Anhebung um rund 50 Prozent auszugehen, wie es am Freitagabend laut einer Mitteilung der Energie Steiermark hieß.

In Kooperation mit der Caritas Steiermark, dem Tochterunternehmen Energie Graz und der Stadt Graz wurde von der Energie Steiermark ein Härtefall-Fonds in Höhe von 700.000 Euro eingerichtet. Zusätzlich werden Personalkosten für Beraterinnen und Berater finanziert, die von Energiearmut betroffenen Menschen rasch und unbürokratisch helfen sollen. Das Land Steiermark zahlt als Hilfsmaßnahme im Juli einen zusätzlichen Heizkostenzuschuss ("Steiermark-Bonus") in Höhe von 300 Euro an mehr als 20.000 Steirerinnen und Steirer aus. Dazu kommen die in dieser Woche von der Bundesregierung vorgestellten Unterstützungszahlungen.