Endspurt für natuRankweil

Am Donnerstag, 4. Oktober, findet der Abschluss des diesjährigen „natuRankweil“ Programms statt: Um 15.00 Uhr beginnt ein Workshop für naturnahe Grabgestaltung, und um 17.30 Uhr startet eine Biotopexkursion entlang des Frutzwaldes.

Das Team der Gärtnerei Bauer gibt in seinem Betrieb Tipps zur Friedhofgestaltung mit bienen- und insektenfreundlichen Symbolpflanzen. Und am späten Nachmittag startet die Biotopexkursion entlang des Frutzwaldes unter Leitung von Arthur Heel, Förster der Agrargemeinschaft Rankweil. Betrachtet wird der Frutzwald unter dem Aspekt des Klimawandels und der damit verbundenen Herausforderungen. Für beide Veranstaltungen sind noch Plätze frei. Anmeldungen nimmt der Bürgerservice der Marktgemeinde Rankweil unter T 05522 405 1125 oder veranstaltungen@rankweil.at entgegen.

Elf Jahre im Zeichen von Natur und Umwelt

Die Veranstaltungsreihe „natuRankweil“ fand erstmals 2008 auf Initiative des Naturschutzbunds statt. Damit sollte auf den Artenreichtum und die Natur vor der Haustüre aufmerksam gemacht werden. Bis heute haben mehrere hundert Personen an über 70 Veranstaltungen teilgenommen. Viele weitere Projekte unterstreichen die umweltfreundliche Haltung Rankweils: Seit 2011 werden öffentliche Grünflächen naturnah gestaltet, die Gemeinde engagierte sich im Landesprogramm „Naturvielfalt“ und hat ein Umweltleitbild ausgearbeitet. Die Veranstaltungsreihe „natuRankweil“ knüpft an all diese Aktivitäten an und ist ein wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung.