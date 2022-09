Endspurt bei der Sanierung der Mittelschule

Der Schulstart wurde um eine Woche nach hinten verschoben.

Die Schüler der Mittelschule Sulz-Röthis starten heuer eine Woche später ins neue Schuljahr. Aufgrund der laufenden Generalsanierung ihrer Schule wurden die Sommerferien verlängert – dafür wird in den Herbstferien unterrichtet. „Der Unterricht wurde für die Bauarbeiten nicht ausgelagert, sondern die Schule wird bei laufendem Betrieb saniert. Das Projekt stellt uns insgesamt vor große organisatorische und finanzielle Herausforderungen“, erklärt der Sulner Bürgermeister Karl Wutschitz und bedankt sich gleichzeitig bei der gesamten Schulgemeinschaft für ihr großes Verständnis.

Das Schuljahr startet am 19. September in einer Art „Notbetrieb“. „Untergeschoss und Erdgeschoss stehen für den Unterrichtsstart zur Verfügung. Die zwei oberen Geschosse werden noch fertiggestellt und sind ab Mitte/Ende Oktober bezugsbereit“, informiert Gabriela Wäger vom architektur.terminal. Dann wird auch die Bibliothek in ihre neuen Räumlichkeiten ziehen, die bis dahin als Klassenraum dienen.