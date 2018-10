Endspurt bei der Neuburg Restaurierung

Nach einem Jahr Pause wird in diesem Jahr wieder an der Burgruine Neuburg gearbeitet.

Koblach Seit Anfang Oktober wird in diesem Jahr die an den Geschütz- und Gefängnisturm westlich angrenzende Ringmauer renoviert. „Je nach Wetter wollen wir noch bis Mitte November mit den Arbeiten zur ersten Etappe in diesem Bereich dran sein“, erklärt dazu Initiator Reinhard Sonderegger.

Neuer Materialaufzug auf die Neuburg

Zahlreiche freiwillige Helfer unterstützen dabei auch in diesem Jahr wieder die Restaurierungsarbeiten auf der Neuburg. „Dies ist gerade am Anfang der Arbeiten, bei der Baustelleneinrichtung, sehr hilfreich“, weiß Sonderegger. Dazu waren auch in diesem Jahr wieder umfangreiche Vorarbeiten notwendig. Die schmale Zufahrt musste für das Raupenfahrzeug fahrtauglich gemacht werden und die Stiegen wieder instandgesetzt werden. „Der alte Materialaufzug hat seinen Dienst getan und musste abgebrochen und durch einen neuen ersetzt werden“, erzählt Sonderegger weiter.

Interessante Entdeckung gemacht