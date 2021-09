Endlich wieder zämmko!

Mit der 73. Herbstmesse startet die Messe Dornbirn den Messe-Herbst 2021. Vom 8. bis 12. September steht alles unter dem Motto „wieder zämmko“ und das in „hoamelig“-herbstlicher Atmosphäre im Messequartier Dornbirn.

Vorarlbergs größter Marktplatz

Die Herbstmesse ist eine bedeutende wirtschaftliche Drehscheibe und schafft Zeit und Raum, an dem Angebot und Nachfrage, Neues und Bewährtes sowie Musik und Kulinarik zusammentreffen. Das breite Spektrum an Ausstelle­r(inne)n und das attraktive Rahmenprogramm machen Dornbirn diesen Herbst zum Treffpunkt für zahlreiche Besucher(innen). Persönliche Kundenkontakte, individuelle Beratung und der Direktverkauf an den Endverbraucher lassen das Messequartier in Dornbirn zum Schaufenster für Aussteller(innen) und Besucher(innen) werden. Ob hochwertige Möbel, schmackhafte Spezialitäten, trendige Bekleidung oder zukunftsweisende Baulösungen, die 73. Herbstmesse bietet die ideale Plattform und Infrastruktur für einen erfolgreichen Start in den Herbst.