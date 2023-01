Endlich wieder Fasching in Klösterle.

Die Funkenzunft lädt am 11. Februar 2022 zum Kinderfasching und Maskenball

Heuer kann endlich wieder die fünfte Jahreszeit so richtig gefeiert werden. Die Vorfreude ist natürlich groß und die Funkenzunft Klösterle lädt daher am Samstag, 11. Februar 2023, kleine und große Mäschgerle zum gemeinsamen Feiern ein. Am Nachmittag ab 14 Uhr findet der beliebte Kinderfasching in der Kulturhalle statt und ab 19.30 Uhr heißt es „Manege frei“ zum traditionellen Maskenball, ebenfalls in der Kulturhalle. An diesem Abend erwartet die Gäste ein unterhaltsames Programm und die „Tiroler Partymander“ sorgen für ausgelassene Stimmung. Im Rahmen der großen Maskenprämierung werden die Faschingsnarren mit den besten Verkleidungen mit schönen Preisen für ihre kreativen Ideen belohnt. Also, ran ans Nähen von ausgefallenen Kostümen und ab in die Kulturhalle, wenn es am 11. Februar heißt: Manege frei.