Endlich geklärt: Familie aus Sulzberg darf bleiben

Jener Fall, der 2018 österreichweit für Aufsehen gesorgt hatte, als in Sulzberg in Vorarlberg eine junge armenische Familie aus dem Schlaf und auseinandergerissen wurde, hat ein vorläufiges Ende gefunden. Wie die "Neue Vorarlberger Tageszeitung" in ihrer Samstagausgabe berichtet, hat die Familie nach langwierigen Verfahren am Freitag den Aufenthaltstitel für Österreich erhalten.