Endlich Christkindlemarkt

Vom 24. November bis 24. Dezember öffnen die Christkindlehäuschen in der Mühlgasse ihre Türen und bieten traditionelle kulinarische Genüsse, die auf keinem Christkindlemarkt fehlen dürfen, sowie neue Kreationen der Bludenzer Gastronomen an.

Das Warten aufs Christkind

Wie auch in den letzten Jahren bieten verschiedenste WIGE-Mitglieder ein liebevoll gestaltetes Kinderprogramm, das den Kleinsten über die Adventzeit hinweg Ablenkung bietet. Eine Begegnung mit Nikolaus und Engile, gemeinsames Keksebacken, in der Schneiderwerkstatt Kreatives nähen, Kutschenfahrten durch die Stadt erleben und vieles mehr wird den Besuchern der Innenstadt geboten.

Liveband und besondere Klänge

Auch die Jugendlichen und Erwachsenen kommen nicht zu kurz. Beim vielseitigen Musikprogramm ist für jede Altersklasse etwas dabei – DJs und Live-Acts sowie Saxophon-Konzerte und Chor-Melodien sorgen für Fest-Einstimmung während der Adventzeit. Am 1. und 15. Dezember sorgen DJ’s für Partystimmung in der Mühlgasse. Weitere Pfichttermine sind der 2. und 9. Dezember, an denen Top-Live-Bands aus der Region für eine schöne Atmosphäre sorgen.