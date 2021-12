Endlich angekommen

2022 wird nicht nur ein spannendes, sondern auch ein besonders schönes Ausstellungsjahr.

Einiges ist zwar der Tatsache geschuldet, dass die Museen und Kunsthäuser ihre Vorhaben seit eineinhalb Jahren wie eine Bugwelle vor sich herschieben, die immer höher wird, viele Einzelprojekte sind aber schlichtweg überraschend. Wenn die Pandemie den Institutionen nicht weiterhin einen Strich durch die Rechnung macht, dann wird 2022 in Vorarlberg ein tolles Ausstellungsjahr. Da die Verantwortlichen in der Regierung mittlerweile gelernt haben, dass Museumsbesuche weitgehend kontaktfrei ablaufen und sicherer zu gestalten sind als jeder Lebensmitteleinkauf, darf man die Hoffnung hegen, dass alles realisierbar ist, was man sich im Flatz Museum, im Kunstraum Dornbirn, im Vorarlberg Museum, im Kunsthaus Bregenz und im Kunstforum Montafon vorgenommen hat.

Im Montafon

Als Kunstort mit internationaler Strahlkraft hat sich das vor 25 Jahren eröffnete Kunstforum Montafon in Schruns etabliert. Die Räume in einer ehemaligen Lodenfabrik werden von renommierten Künstlern frequentiert. Kunstforum-Leiter Roland Haas bestätigte den VN, dass der Österreicher Hans Schabus, der vor Jahren im Kunsthaus Bregenz sowie im Austria-Pavillon auf der Biennale in Venedig vertreten war, hier neue Arbeiten zeigen wird. Das KUB und die Biennale gehen 2022 eine besondere Verbindung ein. Während mit Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl ein Künstlerinnenduo im Austria-Pavillon vertreten ist, das erst jüngst in Bregenz für Begegnungen mit Rollenmustern und aufschlussreichen Märchen sorgte, verschafft sich das Kunsthaus unweit des Biennale-Areals in der Scuola di San Pasquale Präsenz. KUB-Direktor Thomas D. Trummer hat die Künstlerinnen Otobong Nkanga und Anna Boghiguian engagiert, damit sie dort eine Installation realisieren. Boghiguian wird später auch in Bregenz tätig sein. In ihren literarisch und historisch konnotierten Arbeiten scheint u. a. die aus dem Habsburger Kaiserhaus stammende französische Königin Marie Antoinette auf, die auf dem Schafott endete. Beschäftigt hat sie sich auch mit der Biografie eines Nationalsozialisten aus Österreich, der unbehelligt in Ägypten lebte.