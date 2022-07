Endlich Abkühlung: So geht es mit dem Sommer weiter

Nach einer Abkühlung in der Nacht auf Dienstag wird es schon am Nachmittag trocken mit "normalen" Sommertemperaturen um die 26 Grad.

Die aktuelle Hitzewelle ist vorerst vorbei: Nach teils heftigen Gewittern und Regenschauern in der Nacht auf Dienstag regnet es schon am Nachmittag nur noch vereinzelt und vor allem im Bergland. Oft bleibt es trocken, die Wolken lockern vom Norden her mit teilweise sonnigen Abschnitten auf. Besonders vom Bodensee bis ins Rheintal, im Walgau und im Bregenzerwald stehen die Chancen dafür gut. Es wird warm, aber nicht mehr heiß mit Höchstwerten von 26 Grad.