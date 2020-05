Ende der fußballfreien Zeit

Beim SC Röthis starteten diese Woche die ersten Mannschaften wieder mit dem Mannschaftstraining.

Röthis. Unter Einhaltung der Sicherheitskriterien und Hygienevorschriften starteten in dieser Woche die beiden Kampfmannschaften, sowie die U18, U16 und U14 Teams des SC Röfix Röthis wieder in das freiwillige Mannschaftstraining. Das erfreuliche dabei vorweg: „Alle Spieler sind gesund und sind sehr froh, dass die fußballfreie Zeit vorüber ist“, so Christian Summer, der sportliche Leiter der Röthner.