Ende der "Dirndl"-Koalition - Es bleibt variantenreich

Abgewählte wurde am Sonntag in Salzburg die einzige Regierungszusammenarbeit von drei Parteien auf Landesebene - die "Dirndlkoalition" aus ÖVP, Grüne und NEOS.

Schwarz-Blau in Salzburg?

Länder bleiben variantenreich

Ein Revival erlebt hat zuletzt jedoch auch die "Große Koalition" von ÖVP und SPÖ. Diese gibt es bereits in drei Ländern - in der Steiermark schon seit 2005, in Kärnten (mit SPÖ-Dominanz) seit 2013 (vorher die Grünen mit dabei) sowie in Tirol seit der Wahl 2022. Die Leidtragenden sind die Grünen. 2014/15 waren sie noch in sechs Ländern - als Juniorpartner von ÖVP oder SPÖ - am Ruder, nach der Salzburg-Wahl aller Voraussicht nach nur noch Vorarlberg. In Wien wechselte SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig 2020 von Grün zu Pink. Damit bringen es auch NEOS auf zwei Koalitionen - wobei freilich die Grünen seit 2019 auch im Bund mitregieren.