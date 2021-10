Emspark-Ausbau in Hohenems feierlich eröffnet!

Im Februar erfolgte der Spatenstich, am 27. Oktober 2021 wurde die zweistöckige bauliche Erweiterung des bestehenden Emsparks – der größten zusammenhängenden Gewerbe- und Betriebsfläche Vorarlbergs – feierlich eröffnet.

Bereits im Sommer feierte die, in nur fünf Monaten Bauzeit errichtete, neue McDonald‘s-Filiale im Betriebsgebiet an der A14 Eröffnung. „Mit stetigem Bedacht auf die Verkehrserschließung, haben wir das gesamte Bauprojekt in mehreren Etappen umgesetzt. Nach mehr als zehn Jahren Entwicklungs- und Umsetzungsphase der Bauvorhaben und Verkehrslösung sind wir stolz, mit der Eröffnung des Erweiterungsbaus nun das Gesamtprojekt erfolgreich abzuschließen“, informierte Elmar Girardi, Geschäftsführer der ZIMA Projekt Baugesellschaft mbH.