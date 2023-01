Emser Sängerball 2023

„Griechenland singt und klingt“: Unter diesem Motto startete der Gesangverein Hohenems am vergangenen Samstag das erste Mal in seiner langen Geschichte den heurigen „Emser Sängerball“ im Löwensaal.

Im schön geschmückten Festsaal begrüßte Obmann Alfons Mathis die Besucher, die Ehrengäste aus den Sängerreihen und der Politik. Er bedankte sich für die große Unterstützung bei den Sponsoren, den Gewerbetreibenden, Gönnern und Freunden. Im Anschluss startete die abwechslungsreich gestaltete Ballnacht mit den Tänzerinnen der „Dance Art Company“, die griechische Klänge in wunderschöne tänzerische Bewegungen umsetzten. Die Sänger des Gesangvereins, als „Hellenen“ auftretend, sangen sich mit bekannten griechischen Schlagerliedern in die Herzen der Gäste und mit Udo Jürgens‘ „Griechischer Wein“ sang und wiegte sich der ganze Saal unter Führung des Solisten Alexander Holzschuster endgültig in südländische Stimmung. Conférencier Markus Schnetzer führte, wie immer gekonnt und humorvoll, durch das Programm und brachte in seiner Büttenrede manch Schmankerl aus der langen Geschichte des Gesangvereins. Ball-Chef Markus Schnetzer II. bedankte sich bei Gabi Mathis, der scheidenden „Habsburg-Wirtin“, für die langjährige Bewirtung der Sänger nach den Proben mit einem Blumenstrauß.