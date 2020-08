Emser Markt(Straßenfest) abgesagt: Gesundheitsschutz geht vor!

Aufgrund der nach wie vor schwierigen Situation in der aktuellen Corona-Krise bleibt auch der Stadt Hohenems leider aktuell nichts Anderes übrig, als das beliebte Emser Markt(Straßenfest), welches am 26. September 2020 stattgefunden hätte, aus Sicherheitsgründen abzusagen.

„Wir haben die Auflagen, die einzuhalten sind, genau geprüft und entschieden, dass das lebendige Konzept des Emser Markt(Straßenfestes) mit den vielen Marktständen, mehreren Bühnen mit Livemusik und langen Begegnungstafeln, unmöglich mit den geltenden Veranstaltungsauflagen sauber über die Bühne zu bringen sind. Hier geht es uns sehr ähnlich wie Lustenau oder Bregenz, welche aus den gleichen Gründen bereits die Kilbi und das Hafenfest absagen mussten. Die Absage des Emser Markt(Straßenfestes) ist bedauerlich, aber am Ende geht es doch auch um die Gesundheit der Bürger – und diese muss immer Vorrang haben“, so Bürgermeister Dieter Egger erklärend zur Entscheidung.

„Wir haben im Sommer bereits sehr erfolgreich mit kleinen Kulturinitiativen, angepassten Events und Programmen bewiesen, dass es möglich ist, auch in kleinem Rahmen all jenen qualitätsvoll Kultur und Unterhaltung zu bieten, die den Sommer in der Heimat verbracht haben oder hier Urlaub machen: Mit rund 30 Straßenmusikbands in der Innenstadt, neuen Theaterführungen durch die Viertel, DJs am Schlossplatz, interessanten Workshops zum Mitmachen, öffentlichen Spielkonzepten (Pétanque und Schach am Schlossplatz) und vielem mehr.