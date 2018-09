Emser Handballer mit verpatzten Saisonstart

Handballer aus Hohenems verlieren verdient mit 33:20 Toren gegen den TSB Schwäbisch Gmünd

Zum Saisonauftakt in der Württemberg-Liga mussten die stark ersatzgeschwächten Emser Gäste in das 225 km weit entfernte Schwäbisch Gmünd. Ohne die beiden etatmässigen Kreisläufer stand das Team aus Hohenems vor einer Herkules-Aufgabe, zumal mit dem Absteiger und Aufstiegsaspiranten Schwäbisch Gmünd sicherlich ein übermächtiger Gegner den Hohenemser auf dem Spielparkett gegenüber stand. Gegen die gut organisierte Abwehr der Hausherren fanden die Mannen um Spielertrainer Watzl kein Rezept und mussten zahlreiche Kontertore hinnehmen. So sahen sich die Emser von Beginn an im Hintertreffen und traten in der Halbzeitpause den Gang in die Kabine mit einem deutlichen 18:7 Rückstand an. Trotz dem deutlichen Rückstand ließen die Grafenstädter die Köpfe nich hängen und konnten in der 2. Halbzeit das Spiel ausgeglichen gestalten. Am Ende stand eine 20:33 Niederlage gegen einen sehr starken Gegner zu Buche.