Emser Bildungsoasen vor Fertigstellung

Bald geht's los und die neue Volksschule Schwefel wird ihre Pforten öffnen.

„Schön ist sie geworden, da würde man gerne nochmal in die Schule gehen. Wir liegen im Zeitplan und halten den vorgegebenen Kostenrahmen. Auch der neue Fuß- und Radweg „Stocken“ wird rechtzeitig zum Schulbeginn fertig, informiert Bürgermeister Dieter Egger.

Auch hier geht’s bald los: In der Hellbrunnenstraße im Stadtteil Klien wurde ein neuer, 3-gruppiger Kindergarten gebaut, der im September pünktlich zum neuen Kindergartenjahr eröffnet.

„Unsere Kinder und deren Bildung sind mir wichtig und ein Herzensanliegen. Insgesamt haben wir in den letzten fünf Jahren 35 Millionen Euro in Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen investiert“, so das Stadtoberhaupt abschließend.