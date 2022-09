Emser Alptag 2022

Ein langer und intensiver Sommer neigte sich am vergangenen Samstag dem Ende zu. Mit dem „Emser Alptag“ wurde der Alpsommer nach 17 Wochen auch in Hohenems beendet.

„Ich möchte mich bei unseren beiden Hirten Mario und Thomas für ihre Arbeit bedanken. Die Bauern stellen uns ein großes Vertrauen gegenüber, welches wir als ‚Emser Alpen‘ an die Hirten weitergeben. Danke auch an die vielen Helfer, die Stadt Hohenems und die Mitglieder des Ausschusses für die tatkräftige Unterstützung.

Der ‚Emser Alptag‘ konnte heuer in einem neuen und dennoch traditionellen Licht präsentiert werden. Vielen Dank an die Familie Aberer, allen voran Adriana und Martin für das Fest in der Ledi. Danke auch an den katholischen Arbeiterverein, die Musikgruppe ‚Allrounders‘ und an Gabi (Gasthof Schuttannen) für das sensationelle Alpfest.