emsbachinnen laden in eine Welt aus Feuer, Eisen und Gold

Am Mittwoch, dem 24. April 2024 – einem brennenden Datum – veranstalten die „emsbachinnen“ ihren bereits 19. Abend: „Einladung in eine Welt aus Feuer, Eisen und Gold …“.

Daniela Kräutler, erste Hufschmiedin im Lande, wird über ihr Leben mit dem Hufeisen und dem Feuer erzählen. Neben dem Eisen verarbeiten Frauen aber natürlich auch Gold, so wird der Abend durch Anna Waibel, die Goldschmiedin, ergänzt. Auch sie lässt in ihre Arbeits- und Lebenswelt einblicken. Was das Feuer mit seiner mystischen Kraft mit den Menschen alles macht, auch außerhalb der Arbeit, und wie die Energie des Frühlings mit dem Rhythmus unseres menschlichen Lebens zusammenhängt, davon wird Katharina Waibel berichten.

Die Veranstaltung findet diesmal, dem Thema entsprechend, in der Alten Schmiede am Emsbach statt. Wo auch sonst könnten Schmiedinnen und die „emsbachinnen“ das weibliche Wissen und Wirken am und mit dem Feuer besser aufzeigen?

Fühlen Sie sich eingeladen, seien Sie bei diesem spannenden Thema mit dabei, egal ob jung, ob alt, ob aus Hohenems oder von woanders her: Treffpunkt ist am Mittwoch, dem 24. April 2024, um 19 Uhr in der Alten Schmiede, Emsbachstraße 1.