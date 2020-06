Ems blüht auf – Ihr Dach auch?

Grüne Dächer, grüne Wände, gesunde Lebensräume – Hohenems fördert die Beratung für Gründächer und -fassaden – die Stadt geht hier einen neuen Weg.

Pflanzen in unmittelbarer Nähe sorgen für unsere Gesundheit. Sie kühlen wirkungsvoll an heißen Tagen, spenden uns Sauerstoff, gefilterte, klare Luft und bieten Duft, Farbenpracht und Lebensraum.

Bereits bei der START-Veranstaltung Anfang Februar hatten sich einige Hohenemser für einen Beratungstermin interessiert und diesen noch am Vortragsabend gleich vor Ort gebucht. Bis zum Corona-Stopp wurden über 15 Beratungen auf Flachdächern in Hohenems abgehalten. Auch Unternehmen haben sich gemeldet, die großes Interesse an der Umsetzung haben. So soll etwa auch das wahrscheinlich größte Kiesflachdach im Rheintal beim Bäumler-Park begrünt werden.