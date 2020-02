Ems blüht auf – Ihr Dach auch?

Grüne Dächer, grüne Wände, gesunde Lebensräume – Hohenems fördert Beratung für Gründächer und -fassaden – die Stadt geht hier einen neuen Weg.

Pflanzen in unmittelbarer Nähe sorgen für unsere Gesundheit. Sie kühlen wirkungsvoll an heißen Tagen, spenden uns Sauerstoff, gefilterte, klare Luft und bieten Duft, Farbenpracht und Lebensraum.

In Zeiten zunehmender Verdichtung und dem Schwinden von Grünflächen in unseren Städten und Gemeinden bilden Gründächer und begrünte Fassaden einen wichtigen Ausgleich.

Die Stadt Hohenems stellt interessierten Bürgern mit einem Bauprojekt dazu einen „Beratungsgutschein“ zur Verfügung. Dieser hat einen Wert von 150 Euro und kann beim Experten in Sachen Begrünungen – Conrad Amber – eingelöst werden. Damit ist eine Erstberatung für Interessierte finanziert. Der Autor, Berater, Fotograf, Vortragende und Naturdenker informiert sie unverbindlich und neutral darüber, welche „grünen“ Maßnahmen an, vor und auf Ihrem Haus möglich sind.

„All das ist tatsächlich möglich“, zeigt sich Bürgermeister Dieter Egger überzeugt: „Ich habe persönlich schon öfter mit Conrad Amber gesprochen und bin absolut begeistert, welche Ideen er immer wieder hat und wie er einen mit wirklich gewaltigen Bildern von seiner Arbeit überzeugen kann. Man wird einfach gepackt und möchte am liebsten selbst sofort ein solches Projekt in Angriff nehmen. Hohenems soll durch diese Maßnahmen an möglichst vielen Gebäuden ‚grüner‘ werden und damit einen gesunden und klimaangepassten Lebensraum für uns und nachfolgende Generationen bieten“, so das Stadtoberhaupt.