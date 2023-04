"Empusion": Olga Tokarczuk führt auf den Zauberberg

"Empusion" heißt der im Original im Vorjahr und nun in deutscher Übersetzung erschienene erste Roman der polnischen Autorin Olga Tokarczuk nach der Zuerkennung des Literaturnobelpreises im Jahre 2019. Laut der Autorin ist der Titel eine Zusammensetzung aus Symposium und Empusa, einer weiblichen Schreckgestalt der griechischen Mythologie. Und tatsächlich sorgt die Frau als Archetyp für ordentliche Schrecken unter den in einem "Gästehaus für Männer" versammelten Kurgästen.

Ort der Handlung ist Görbersdorf in Niederschlesien. Heute heißt die in einem auf 500 Meter Seehöhe gelegenen Talkessel unweit der tschechischen Grenze gelegene polnische Ortschaft Sokołowsko, benannt nach dem einst hier tätigen (und auch in dem Roman präsenten) Internisten Alfred von Sokołowski. Denn das Sanatorium für Lungenkrankheiten, in dem die von Tokarczuk versammelten Gäste behandelt werden, gab und gibt es wirklich - wie auch abgedruckte Ansichtskarten aus dem Privatarchiv der Autorin belegen. Der in einem malerischen Bergland weit abseits jeglichen Trubels gelegene Luftkurort erfreute sich Ende des 19. Jahrhunderts großer Beliebtheit bei Gästen aus nah und fern. Wer jetzt an Thomas Manns in Davos spielenden "Zauberberg" denken muss, liegt völlig richtig. Nicht nur soll die in seinem Buch von ihm beschriebene Luftkur hier entwickelt worden sein, auch ist Tokarczuks Roman unverkennbar eine Paraphrase, nicht nur, weil die Handlung ebenfalls quasi am Vorabend des Ersten Weltkriegs spielt.