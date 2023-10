Empörung über Thunberg-Solidaritätsaufruf mit Palästinensern

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg hat am Freitag statt zu einem Streik fürs Klima zu einem Streik für Solidarität mit den Palästinensern aufgerufen. In den Online-Netzwerken X und Instagram schrieb Thunberg am Freitag: "Heute streiken wir aus Solidarität mit Palästina und Gaza. Die Welt muss ihre Stimme erheben und einen sofortigen Waffenstillstand, Gerechtigkeit und Freiheit für die Palästinenser und alle betroffenen Zivilisten fordern."

Pro-palästinensische Organisationen hatten zu einem "Generalstreik" aufgerufen, Thunberg teilte das Flugblatt dazu in einer Instagram-Story.

Thunbergs Beitrag bekam viel Aufmerksamkeit in den Online-Medien und sorgte für Empörung. Kritiker monierten insbesondere, dass Thunberg die 1.400 Todesopfer des Großangriffs der islamistischen Hamas auf Israel vor zwei Wochen nicht gesondert erwähnte. Der freiheitliche Europaabgeordnete Harald Vilimsky kritisierte, dass "das ökokommunistische Fridays for Future" nicht "als harmlose Klimabewegung" relativiert werden dürfe.

Einige Stunden nachdem Thunberg den Beitrag gepostet hatte, löschte sie ihn und lud ihn erneut hoch, diesmal mit einem neuen Foto. Zuvor hatte es Kritik an einem im Bild zu sehenden Kuscheltier gegeben, das angeblich an ein antisemitisches Symbol erinnere. Thunberg schrieb in ihrem neuen Beitrag, ihr sei die Ähnlichkeit nicht bewusst gewesen. "Wir sind natürlich gegen jede Art von Diskriminierung und verurteilen Antisemitismus in jeglicher Form", schrieb sie bei X.