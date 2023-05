Empörung über Ärzte-Forderung nach Ambulanzgebühr

Die Forderung aus der Angestellten-Kurie der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) nach einer Rückkehr der Ambulanzgebühr stößt auf Widerstand. Der aktuelle Vizeobmann und Arbeitnehmervertreter in der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Andreas Huss, reagierte am Mittwoch ebenso verärgert wie Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA. Die Ärztekammer selbst wies darauf hin, dass nicht sie selbst dies verlange, sondern bisher nur die Kurie.

Ausgegangen war die Debatte von Harald Mayer, zweiter Vizepräsident der ÖAK und Obmann der Bundeskurie für angestellte Ärzte. Er forderte in der "Presse" einen "Vollkostenersatz" - ohne Ausnahmen, sofern sich die Patienten nicht an einen vorgegebenen "Pfad" halten. Wer nicht ein entsprechendes Schreiben eines Haus- oder Facharztes bzw. der Gesundheitshotline vorweisen kann, soll nach Vorstellungen Mayers sämtliche in einer Spitalsambulanz anfallenden Kosten - das kann bis zu mehreren tausend Euro gehen - für Untersuchungen und Behandlungen selbst bezahlen, und das ohne Deckelung.