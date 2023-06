Empathie als Erfolgsfaktor

BHM INGENIEURE realisiert als Generalplaner weltweit Großprojekte. Modernste Planungsmethoden und Fachkompetenz sind dafür unerlässlich. Doch der entscheidende Faktor für den Erfolg ist ein anderer.

„Ein erfolgreiches Projekt entsteht nicht auf der Planungsebene, sondern auf menschlicher Ebene“, sagt Alfred Haßler, Mitbegründer von BHM INGENIEURE. „Empathie ist der alleinige Schlüsselfaktor. Wir wollen unsere Kunden und ihr Geschäft verstehen. Nur so können wir die richtigen Fragen stellen und die idealen Lösungen entwickeln.“

BHM INGENIEURE hat seinen Hauptsitz in Feldkirch, mit vier weiteren Standorten in Linz, Graz, Schaan und Prag. 160 Mitarbeiter(innen) beraten und planen für Kunden weltweit. Der Fokus liegt auf Projekten in den Bereichen Industrie, Kraftwerke und Verkehr.