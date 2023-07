Emotionaler Abschied im aha

aha-Geschäftsführerin Monika Paterno wurde feierlich in die Pension verabschiedet.

Dornbirn. Der letzte Arbeitstag wurde für die langjährige aha-Geschäftsführerin Monika Paterno zu einem wahren Wechselbad der Gefühle. Die aha-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überraschten ihre geschätzte Chefin mit einer Überraschungsabschiedsparty bei der viel gelacht, aber auch zahlreiche Tränen der Wehmut vergossen wurden. Noch einmal ließen das aha-Team, aber auch zahlreiche Ehemalige und Wegbegleiter, darunter Markus Curin (Lehre Vorarlberg), Sepp Gröfler (Telefonseelsorge), Heike Mennel-Kopf (Land Vorarlberg), Michael Lederer (FEB), Elmar Luger (Dornbirner Jugendwerkstätten), Stadträtin Elisabeth Edler, Andreas Pichler (Bifo) sowie Heli Köpf (aha-Gründungsmitglied) und Klaus Kühne (langjähriger aha-Kassaprüfer) „ihre Monika“ hochleben.

Bei feinen Häppchen schwelgte man in Erinnerungen und es gab auch viele Dankesworte für Paterno, die in den vergangenen 26 Jahren unzählige Projekte geleitet und unterstützt hat und für „Souveränität, Offenheit, gelungenes Netzwerken, Beziehungen pflegen sowie Flexibilität und Mut für Neues stand“, wie ihr die Mitarbeiter in rührenden Worten bescheinigten. Durch ein Spalier von Blumen und zu den Klängen von „Time to say goodbye“ wurde sie schließlich gebührend in den Ruhestand verabschiedet.

Voller Tatendrang in den neuen Lebensabschnitt

Ganz so ruhig lässt es die Neo-Pensionistin aber nicht angehen wie sie noch verriet: „Auf Ausruhen habe ich absolut keine Lust. Ich habe mich bereits für einen Kurs in Schloss Hofen angemeldet und freue mich auf ehrenamtliches Engagement, das ich in Zukunft verstärkt ausüben möchte.“ Und: „Ich kann mich guten Gewissens verabschieden und mich auf den neuen Lebensabschnitt freuen, da ich weiß, dass das aha mit unserem neuen Geschäftsführer Simon Kresser in den besten Händen liegt.“