Emissionshandel als Klimaretter

Bäumchen pflanzen war gestern, heute ist es der Emissionshandel, der das Klima retten bzw. dafür sorgen soll, dass die globale Erwärmung nicht über 1,5 Grad steigt. Ein Experte auf diesem Gebiet ist Prof. Hanjo Allinger, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Deggendorf und Geschäftsführer von CAP2, einem Unternehmen, das Verschmutzungsrechte über eine Stiftung aufkauft und sie damit quasi unschädlich macht. "Unsere Idee, europäische Emissionsrechte für immer vom Markt zu nehmen, halte ich im Moment für die einfachste Geschichte, die gleichzeitig am besten funktioniert", erklärte Allinger beim Wirtschaftsforum. Er sprach sich dafür aus, dieses "kraftvolle Instrument des europäischen Emissionshandels zu stärken" und auf noch mehr Sektoren auszuweiten. Als Beispiele nannte er den Verkehrs- und Immobiliensektor.

Corona half mit

Laut dem Experten besteht durchaus eine realistische Chance, das Ziel von maximal 1,5 Grad globaler Erwärmung noch einhalten zu können. "Wir müssen jedoch konzentriert weitergehen." Die Pandemie hat dabei zumindest ein bisschen geholfen, wiewohl damit auch enorme Produktionsausfälle verbunden waren. Im Coronajahr 2020 konnten die CO2-Emissionen im Vergleich zu 2019 um 7,4 Prozent reduziert werden. Für 2021 kamen die Berechnungen auf einen ähnlich hohen Wert. Er würde reichen, um auf die anvisierten 1,5 Grad zu kommen. Ob nach Corona das Pendel wieder in die andere Richtung ausgeschlagen ist, steht allerdings noch nicht fest. "Da müssen wir abwarten", räumt Hanjo Allinger ein, ebenso, dass Klimaschutzmaßnahmen viel früher konsequenter hätten betrieben werden müssen. Von der derzeit stattfindenden Klimakonferenz in Ägypten erwartet er sich nicht allzu viel, aber: "Seit der Kyoto-Konferenz sind diese internationalen Zusammenkünfte zumindest stärker ins Bewusstsein gedrungen." Jahrelang waren dem Experten zufolge zu viele Emissionsrechte am Markt, nicht zuletzt um auch politische Ziele zu erreichen. "Das führte dazu, dass diese Rechte nie wirklich knapp wurden und der Preis zu niedrig lag", erklärt Allinger.