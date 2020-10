Emiratische Delegation in Israel - "Glorreicher Tag"

Nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen hat erstmals eine offizielle Delegation der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) Israel besucht. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu nahm sie am Dienstag auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv feierlich in Empfang. Er sprach von einem "glorreichen Tag für den Frieden". Die Unterzeichnung von Kooperationsabkommen werde beiden Völkern enorm dienen, sagte er.

Die Delegation wurde begleitet von US-Finanzminister Steven Mnuchin. Er war am Sonntag bereits mit einer israelischen Delegation in Bahrain. Mnuchin sagte, größerer Wohlstand diene der regionalen Sicherheit. Die USA verkündeten die Einrichtung des gemeinsamen "Abraham-Fonds" der drei Länder. Mehr als drei Milliarden Dollar sollten in privatwirtschaftliche und Entwicklungsinitiativen investiert werden, um Wirtschaftszusammenarbeit im Nahen Osten und darüber hinaus zu fördern.