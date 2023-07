Emegha-Transfer von Sturm zu Straßburg laut "L'Equipe" fix

Emanuel Emegha wird Sturm Graz gemäß Angaben der französischen Sportzeitung "L'Equipe" Richtung Racing Straßburg verlassen. Der Transfer des niederländischen Stürmers soll am Freitagabend finalisiert werden. Emegha wechselt demnach um 12 Millionen Euro ins Elsass. Bei Racing soll der 20-Jährige einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Emegha war im Sommer 2022 für 1,5 Mio. Euro von Royal Antwerpen nach Graz gewechselt. In 36 Auftritten für Sturm gelangen ihm zehn Tore.

Der 1,95 m große Angreifer stand bei Sturms jüngsten Testspiel gegen Galatasaray schon nicht mehr im Kader, offiziell fehlte er erkrankt. Wie Sportchef Andreas Schicker verriet, lagen den Grazern aber Angebote für Emegha vor. Jenes von Straßburg war offenbar am weitesten. Bei Racing steht seit kurzem Patrick Vieira als Cheftrainer an der Seitenlinie. Straßburg, das in der abgelaufenen Saison spät den Klassenverbleib in der Ligue 1 gesichert hatte, war schon davor in den Schlagzeilen gewesen, als bekannt wurde, dass mit Todd Boehly der Eigentümer von Chelsea als Großaktionär einsteigt.