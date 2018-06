EM-Limit für Alexandra Toth über 100 m

Alexandra Toth hat am Donnerstag beim Leichtathletik-Meeting "Liese Prokop Memorial" auf der umgebauten Anlage in St. Pölten überraschend das EM-Limit von 11,50 Sekunden über 100 m unterboten. Die Steirerin gewann den Bewerb bei regulärem Rückenwind in klarer neuer persönlicher Bestzeit von 11,47 Sekunden vor der Deutschen Alexandra Burghardt (11,52) und Fanny Schmelcz (HUN/11,83).

“Mein Ziel war heute erstmals unter 11,60 zu laufen, das Limit hat mich jetzt selbst überrascht. Alexandra Burghardt hat mich 100 Meter lang gefordert, das hat mir sicher geholfen die Norm zu laufen”, sagte Toth. Mit ihr ist die Anzahl der ÖLV-Teilnehmer an der EM in Berlin bereits auf zwölf angewachsen.

Für den Höhepunkt aus internationaler Sicht sorgte die Weißrussin Alina Talay. Die Ex-Europameisterin siegte über 100 m Hürden in neuem Landesrekord von 12,41 Sekunden überlegen vor Cindy Roleder (GER/12,89) und Luca Kozak (HUN/13,02). Die bereits für die EM qualifizierte Stephanie Bendrat wurde in 13,34 Fünfte. Mehrkämpferin Ivona Dadic stieg mit 13,61 in die Saison ein, im Weitsprung wurde sie mit 6,22 m Zweite.