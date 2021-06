EM-Gold, -Silber und -Bronze für die Schützengilde Hohenems

In sensationeller Form präsentierten sich Sheileen Waibel, Patrick Diem und Thomas Mathis bei den Europameisterschaften der Sportschützen vom 20. Mai bis 6. Juni 2021 im kroatischen Osijek.

Mit von der Partie war auch Kiano Waibel, der mit erst 15 Jahren sein EM-Debüt feiern durfte. Gemeinsam, aber dennoch in unterschiedlichen Disziplinen, konnten die drei erfahrenen Hohenemser Schützen einen kompletten Medaillensatz für Österreich gewinnen.

Einfach absolut grandios, was unsere Hohenemser Schützen bei der Europameisterschaft geleistet haben. Sie haben nicht nur Hohenems, sondern auch Österreich absolut würdig vertreten und unglaubliche Erfolge erzielt. Herzliche Gratulation unseren Emser Schützen“, zeigten sich auch Bürgermeister Dieter Egger und Sportstadtrat Markus Klien im Rahmen einer kleinen Ehrung im Löwensaal am vergangenen Montag, dem 14. Juni 2021, an der auch Sportlandesrätin Martina Rüscher teilnahm, begeistert.