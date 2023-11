EM-Bronzemedaille im 49er-Segeln für Bildstein/Hussl

Die 49er-Segler Benjamin Bildstein und David Hussl haben bei den Europameisterschaften vor Vilamoura Bronze erobert. Das Duo vom Yacht Club Bregenz freute sich über seine zweite EM-Medaille, 2020 war es Silber gewesen. Knapp an den Podestplätzen vorbei schrammten in Portugal Lukas Haberl und Tanja Frank. Sie beendeten die Regatta der Nacra-17 am Montag auf Rang vier, womit ihnen ihr bisher größten gemeinsamer Erfolg gelang.

Wegen einer Flaute fielen am Schlusstag alle Wettfahrten aus, deshalb änderte sich an den Ständen vom Sonntag nichts mehr. "Es ist wirklich schön, wieder mal eine Medaille geholt zu haben. Es war keine leichte Saison für uns, aber wir haben uns sehr gut entwickelt", sagte Steuermann Bildstein. Jetzt sofort gelte der Fokus der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. "Ab jetzt ziehen wir bis zu den Olympischen Spielen voll durch, darauf ist auch unser Plan ausgelegt. Bei dieser Regatta haben wir die Bestätigung für die gesetzten Trainingsschwerpunkte bekommen, das ist sehr wichtig für die nächsten Schritte. Es ist noch viel zu tun und darauf freuen wir uns."

Vorschoter Hussl sprach von einer sehr speziellen Woche, geprägt von wenig Wind. "Wir haben es geschafft, von Beginn an eine gute Leistung abzurufen. Die Bronzemedaille bestätig unsere gute Arbeit im Training und zeigt, dass wir uns in vielen Bereichen wieder gesteigert haben. Die Medaille gibt uns einen großartigen Push für die kommenden Aufgaben." Mit Keanu Prettner und Jakob Flachberger auf Rang neun kam ein weiteres OeSV-Boot ins Spitzenfeld.

Beim Nacra-Duo Haberl/Frank war die Freude trotz der verpassten Medaille groß, schließlich hatten sie bereits am Vortag einen Olympia-Startplatz fixiert. "Das Erreichen des Nationentickets bei der Europameisterschaft war unser großes Ziel, und das haben wir geschafft. Ich bin unglaublich glücklich, dass wir hier unter Druck so erfolgreich performt haben", sagte Frank. Laura Farese und Matthäus Zöchling wurden Zwölfte.