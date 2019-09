Elternbildungsbroschüre Die neue, zweite Elternbildungsbroschüre mit Vortragskalender ist da und wurde bereits in allen städtischen Einrichtungen nach Schulanfang verteilt.

Folgende Themen stehen im Kalender zur Auswahl: Bald bin ich ein Schulkind; Berufs- und Schulwahl; Krankes Baby oder Kleinkind – was tun?; Das Eltern-Ich in der Erziehung!; Autorität stärken; Wenn aus Streitigkeiten Mobbing wird; Eigentlich sollte ich glücklich sein…; WhatsApp, Pokemon Go und Minecraft im Kinderzimmer?; Hänschen klein, ging allein…; Spiritualität in der Kindererziehung; Instagram, Snapchat, WhatsApp & Co – Bin ich noch up2date?