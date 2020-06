Eltern ließen Baby mit Schmerzen alleine

Erst nach Tagen konsultierten sie den Arzt, weil ohnedies ein Impftermin anstand.

Schwerste Verletzungen

Was die schweren Kopfverletzungen und Serienrippenbrüche betrifft, wurde bereits beim letzten Verfahren der Gerichtsmediziner Walter Rabl gehört. Ob die Mutter, so wie die Staatsanwaltschaft dies vorwirft, für diese absichtlich schweren Körperverletzungen angeklagt werden kann, ist noch offen. Gegen diese Anklage wurde seitens der Verteidigung Einspruch erhoben, das OLG entscheidet nun darüber. Erst danach ist der Weg für ein allfälliges weiteres Strafverfahren offen. Somit gab es vorerst nur einen Schuldspruch, weil keine Hilfe geholt wurde. Bezüglich der Zufügung der Verletzungen muss man abwarten, was das OLG Innsbruck entscheidet.