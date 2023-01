Eltern-Kind-Zentrum Hohenems: Die Erfolgsgeschichte geht weiter!

Das Eltern-Kind-Zentrum in Hohenems ist mittlerweile ein großer Bildungskomplex mit einem weitreichenden und umfassenden Angebot!

Davon profitiert nicht nur das Team von „Gsund in Ems“, sondern auch alle anderen Anbieter wie die Wickelexperten, die connexia-Elternberatung, Kangatraining und natürlich am Wichtigsten: Die Mütter, Väter und Kinder.

Dahinter steckt aber auch jede Menge Arbeit, welche die Mitarbeiter tagtäglich zu stemmen haben. In Kooperation mit der Stadt Hohenems konnte das Projekt „Gsund in Ems“ in dieser einzigartigen Form als Vorreiter in Vorarlberg etabliert werden.

„Gsund in Ems“: Gesamtbetreuungen auf Vor-Corona-Niveau!

„Gsund in Ems“ wurde Ende 2016 von den Hohenemser Hebammen „geboren“. Das Team hatte sich aber schnell um zwei Physiotherapeutinnen ergänzt und sich in den letzten Jahren nochmals vergrößert: Zwei weitere Hebammen sind dazugekommen. Auch die Anzahl der Anfragen ans „Gsund in Ems“-Team hat sich fast verdoppelt.

Wurden 2017 „nur“ 573 Eltern betreut, waren es im Jahr 2020 bereits 920. Nach einem Rückgang im Jahr 2021 auf 760 Betreuungen, hat sich die Gesamtzahl im vergangenen Jahr mit 927 betreuten Personen wieder auf Vor-Corona-Niveau eingependelt.

Der Löwenanteil der Besucher kommt natürlich aus Hohenems und der Region amKumma. Aber auch 126 Betreuungen von Kunden aus Dornbirn unterstreichen die Bedeutung des Emser „Gsund in Ems“-Teams in der Region.

„Gsund in Ems“ berät und begleitet in allen Fragen rund um Schwangerschaft und Wochenbett. Die Physiotherapeutinnen bieten zudem beispielsweise das Beckenbodentraining für jede Altersklasse an!

Und neu seit Herbst: Jede schwangere Hohenemserin erhält von der Stadt ein eigens zusammengestelltes Schwangerschaftspaket. Erhältlich ist es entweder im MUKI-Gespräch beim „Gsund in Ems“-Team oder in der connexia-Mütterberatung.

Hebammengespräch und Mutter-Kind-Pass-Gespräch

Das Hebammengespräch oder Mutter-Kind-Pass-Gespräch ist ein Angebot, das jede Schwangere nutzen kann – selbst wenn sie keinen Kurs oder eine Wochenbettbetreuung buchen möchte.

Das Hebammengespräch wird zwischen der 18. und 22. Schwangerschaftswoche komplett von der Krankenkasse übernommen.

Dabei können alle Fragen zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett gestellt werden.

Neu ist auch ein Angebot für Mütter von Sternenkindern.

„Es macht uns Spaß. Wir lieben unsere Arbeit mit den Frauen, Männern und Kindern, den persönlichen Kontakt, die heimelige Betreuung zuhause oder in unseren Räumlichkeiten. Familien beim Start zu begleiten und bei Fragen helfend zur Seite zu stehen oder einfach nur da zu sein und zu schauen. Den Zauber von lächelnden Müttern und Vätern, beim Blick auf ihre zufriedenen Babys. Dann kann man sich selber lächelnd zurückziehen und den Weg zur Haustür findet man dann auch allein!“, erklärt das „Gsund in Ems“-Team die Motivation für ihren tagtäglichen Einsatz.