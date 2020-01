Eltern befürchten Betreuungsprobleme und neue Kosten

Grundsätzlich positiv sieht man das Regierungsprogramm von ÖVP und Grünen beim Dachverband der Elternvereine an Pflichtschulen. Es seien viele Elternforderungen der vergangenen Jahre berücksichtigt worden. Allerdings bleibe die Betreuungsfrage während der neuen Herbstferien offen, es sei keine bessere Ausstattung der Schulbuchaktion geplant und es drohten neue Kosten durch die Digitalisierung.

Erfreulich findet Vorsitzende Evelyn Kometter im Gespräch mit der APA etwa die Einrichtung eines Beirats für Elementarpädagogik, die geplante Aufstockung von Sekretariatskräften, Schulsozialarbeitern und -psychologen, den angekündigten Fokus auf die Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen in den Volksschulen und das 360-Grad-Feedback für Lehrer, bei dem diese Rückmeldung von Schülern, Eltern, Kollegen und Direktoren erhalten sollen.

Gleichzeitig warnt Kometter davor, dass Betreuungsprobleme durch die neuen Herbstferien im Regierungsprogramm ungelöst blieben. Der Einsatz von Lehramtsstudenten an Schulen sei offenbar nur in den Ferienmonaten und damit im Sommer angedacht. "Da werden wir sicher noch nachhaken", kündigt Kometter im Gespräch mit der APA an.