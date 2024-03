Elli Welte verpasste Podestplatz nur hauchdünn

RV Sulz Sportlerin wird beim ASVÖ-Cup der Kunstradfahrer gute Vierte.

SULZ. Der ÖAMTC Radfahrverein Sulz gehört seit vielen Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Klubs bei Großereignissen im Hallenradsport. Radball und Kunstradfahren wird im Vorderland großgeschrieben und viele junge Nachwuchssportler finden eine passende bestmögliche Ausbildung. Mit den mehrfachen WM- und EM-Medaillengewinnerinnen Rosa Kopf und Svenja Bachmann hat der RV Sulz zwei äußergewöhnliche starke Topsportler in seinen Reihen. Aber auch im Radball kann der Sulner Verein schon auf landesweite Erfolge zurückblicken. Vor kurzem fand in der Volksschulturnhalle Sulz der zweite Wettkampf im Rahmen des ASVÖ Cup im Kunstradfahren statt. Mit einer persönlichen Bestleistung wurde Elli Welte in der Kategorie Schüler ausgezeichnete Vierte und verpasste das Podium nur hauchdünn. Lokalmatadorin Helena Nitz hat sich kurz vor dem Wettbewerb im Abschlusstraining eine Verletzung zugezogen und konnte nicht an den Start gehen. Die amtierende WM-Bronzemedaillengewinnerin im Einzel der Frauen, Lorena Schneider aus Höchst bot mit 176,20 Punkten eine sehr starke Vorstellung. Eine perfekte Darbietung von mindestens fünf Minuten auf dem Parkett präsentierte WM-Teilnehmer Christopher Schobel aus Höchst dem zahlreichen Publikum. Der RV Sulz ist schon jahrzehntelang Ausrichter von diversen Turnieren und Bewerben im Kunstradfahren auf Landesebene und auch schon bei österreichischen Titelkämpfen.VN-TK