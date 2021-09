ELKI: „Wir haben Zuwachs bekommen!“

Das „Gsund in Ems“-Team darf mit Hebamme Claudia Kronlachner und Physiotherapeutin Pia Lohs zwei neue Kolleginnen willkommen heißen.

„Mein Name ist Claudia Kronlachner und ich wohne in Lustenau. Nach meiner abgeschlossenen Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin im Jahr 2017 begann ich im Anschluss die Ausbildung zur Hebamme in Stuttgart und schloss diese im Jahr 2019 ab. Seit Januar 2020 arbeite ich im Kreißsaal des Krankenhauses der Stadt Dornbirn. Die Tür bei ‚Gsund in Ems‘ öffnete sich bei mir im Frühjahr 2021.“