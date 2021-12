Elizabeth II. sucht neuen Gärtner für Schloss Windsor

Königin Queen Elizabeth II. (95.) sucht einen neuen Gärtner für den Park um Schloss Windsor. Das geht aus einer Stellenanzeige auf der Webseite des Royal Household hervor. Es gehe darum, sich um Gärten zu kümmern, "die Tausende bewundern werden", heißt es in der Job-Beschreibung, in der auch ein Führerschein als Mindestqualifikationen gefordert werden. Gefragt ist zudem eine "Leidenschaft für die Rasenpflege". Bewerbungsschluss ist der 5. Jänner 2022.

Die in Aussicht gestellte Bezahlung ist allerdings alles andere als königlich: Gerade einmal 19.500 Pfund (rund 22.800) wird als Brutto-Jahresgehalt beim Einstieg in Aussicht gestellt. Dies in einer Stadt, in der selbst eine Einzimmerwohnung oft bis zu rund 1.200 Pfund (1.400 Euro) im Monat kostet, zuzüglich Nebenkosten.