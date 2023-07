Elfjähriger in Tiroler Freibad reanimiert: Zeugen befragt

Im Falle eines Elfjährigen, der im Innsbrucker Tivoli-Freibad leblos im Wasser treibend vorgefunden worden war, sind die polizeilichen Ermittlungen weiter im Gang gewesen. Die meisten Zeugen und ein Teil der Beschuldigten wurden befragt, sagte die Polizei. Um wen es sich bei den Beschuldigten handelte, wurde nicht bekannt gegeben. Mögliche staatsanwaltschaftliche Ermittlungen standen noch aus. Der Bub sollte indes bald aus dem künstlichen Tiefschlaf aufgeweckt werden.

Genauere Angaben zu den Befragten machte die Polizei nicht. Nach Abschluss der Ermittlungen sollte ein Bericht an die Anklagebehörde ergehen. Dieser sollte jedenfalls "so schnell wie möglich" fertiggestellt werden. Für einen ersten Bericht ist ein maximaler Zeitrahmen von drei Monaten vorgesehen. So lange werde es voraussichtlich nicht dauern, hieß es.