Elf Verletzte bei Angriff auf Ministerien in Somalia

Bei einem Angriff auf Regierungsgebäude in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind am Samstag mindestens elf Menschen verletzt worden. Laut Polizei begann der Angriff mit zwei Explosionen in unmittelbarer Nähe der Ministerien für Bau und Arbeit. Anschließend stürmten bewaffnete Männer die Gebäude. Augenzeugen berichteten, dass Minuten nach einer größeren Explosion eine kleinere erfolgt sei.

Die erste Detonation habe sich am Eingang eines Regierungsgebäudes ereignet. Die Sicherheitskräfte hätten “viele” Mitarbeiter aus den Gebäuden in Sicherheit bringen können, sagte ein Vertreter. Es gebe weiter Kämpfe mit Angreifern, die dort eingedrungen seien. Die Rettungskräfte erklärten, es könnten noch weitere Opfer geborgen werden. Über Tote gab es zunächst keine Berichte.

Zu dem Angriff bekannte sich die mit dem Al-Kaida-Netzwerk verbündete Shebab-Miliz, die regelmäßig Anschläge in der somalischen Hauptstadt verübt. Anfang März waren bei einem Anschlag in Mogadischu mindestens 20 Menschen getötet worden. Kämpfer der Shebab-Miliz lieferten sich dabei einen knapp 24-stündigen Kampf mit Sicherheitskräften.