15 Tote und acht Verletzte bei Brand in Istanbul

Bei einem Brand in der türkischen Metropole Istanbul sind nach neuen Angaben 15 Menschen ums Leben gekommen. Acht weitere seien verletzt worden, sieben von ihnen schwer, teilte das Büro des Gouverneurs von Istanbul, Davut Gül, am Dienstag in einer aktualisierten Bilanz mit. Das Feuer war demnach im Untergeschoss eines Wohngebäudes mit 16 Etagen ausgebrochen.

"Die Zahl der Menschen, die bei dem Brand im Bezirk Gayrettepe ihr Leben verloren haben, hat nun 15 erreicht", hieß es in der Mitteilung. Das Gouverneursbüro kündigte eine Untersuchung des Brandes an.