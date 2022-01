Elf Tote bei versuchtem Gefängnisausbruch in Haiti

Beim Versuch eines Gefängnisausbruchs in Haiti sind zehn Insassen sowie ein Polizist getötet worden. Drei weitere Beamte wurden schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher in dem Karibikstaat am Montag mitteilte. Sie sollten zur Behandlung nach Kuba ausgeflogen werden. Der Ausbruchsversuch hatte sich am Freitag in einer Haftanstalt von Croix-des-Bouquets, einem Vorort der Hauptstadt Port-au-Prince, ereignet.

Mit Schusswaffen ausgerüstete Häftlinge hatten nach Angaben des Polizeisprechers drei Polizisten und eine Krankenpflegerin als Geiseln genommen. Sondereinsatzkräfte wurden zu dem Gefängnis entsandt, wo sie sich einen Schusswechsel mit den Geiselnehmern lieferten und den Ausbruchsversuch stoppten.

In Februar 2021 waren mehr als 400 Häftlinge am helllichten Tage aus demselben Gefängnis ausgebrochen. Bei dem damaligen Vorfall wurden 25 Menschen getötet, unter ihnen der Gefängnisdirektor.